A fuoco un lampione in via Laspro | le fiamme lambiscono le auto in sosta

Un incendio si è sviluppato in via Laspro, dove un lampione ha preso fuoco improvvisamente, lambendo anche alcune auto in sosta. Le fiamme hanno coinvolto il lampione e parte del verde circostante, causando preoccupazione tra i residenti. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, mentre i soccorsi stanno intervenendo per mettere in sicurezza l'area.

Incendio in via Laspro: un lampione, per cause da accertare, ha preso improvvisamente fuoco proprio dinanzi all'ingresso del parco dell'ex Seminario. Le fiamme hanno lambito un'auto in sosta, nonché il verde circostante. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - A fuoco un lampione in via Laspro: le fiamme lambiscono le auto in sosta

