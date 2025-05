A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Gran Bretagna 2025 | programma qualifiche in chiaro

Oggi, sabato 24 maggio, su TV8 andrà in onda il GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP. Le qualifiche si terranno nel primo pomeriggio, seguite da Moto3 e Moto2, concludendo con la Sprint Race più tardi. Resta sintonizzato per seguire tutte le emozioni di questa giornata di gara in chiaro.

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP si terranno nel primo pomeriggio di sabato 24 maggio. A seguire, assisteremo alle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione), dopodiché, la giornata si concluderà con la Sprint Race, che avrà però luogo più tardi rispetto alle abitudini. Sia il fuso orario (il Regno Unito è un’ora indietro rispetto all’Europa Centrale) sia la volontà di evitare contemporaneità con la Formula 1 (impegnata a Montecarlo) faranno sì che la Sprint abbia luogo un paio d’ore dopo rispetto al consueto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Gran Bretagna 2025: programma qualifiche in chiaro

