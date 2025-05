A che ora la F1 su TV8 oggi GP Monaco 2025 | programma qualifiche differita in chiaro

Oggi, sabato 24 maggio, su TV8 sarà trasmesso in differita in chiaro il programma qualifiche del GP di Monaco 2025 di Formula 1. La giornata, dedicata alle sessioni di qualifica, precederà la gara di domenica. In attesa delle qualifiche, si svolgerà anche il terzo turno di prove libere, fondamentali per definire le strategie e le performance sui celebri circuiti monegaschi.

Sabato 24 maggio, il Gran Premio di Monaco di F1 vivrà la propria giornata consacrata alle qualifiche. La sessione attraverso cui sarà stabilita la griglia di partenza del GP di domenica verrà preceduta dal terzo turno di prove libere. Ovviamente, data la natura del circuito, quanto accadrà oggi sarà importante almeno tanto quanto ciò che succederà domani! Si dice che "fare la pole a Montecarlo equivale ad avere mezza vittoria in tasca". Storicamente è così, perché il poleman si è imposto 32 volte su 70 ( 45,7% ).

