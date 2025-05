A Cannes, la “Palma Queer” alla francese Hafsia Herzi

A Cannes, Hafsia Herzi conquista il premio Palma Queer con il suo film "La Petite Dernière". Questo riconoscimento LGBT alternativo al festival sottolinea l'importanza di storie di emancipazione sessuale e sentimentale, mentre il lungometraggio è in concorso per la Palma d'oro. Un successo che celebra la diversità e l'audacia nel cinema contemporaneo.

Cannes, 24 mag. (askanews) - È andato a "La Petite Dernière" della francese Hafsia Herzi il premio Palma Queer, riconoscimento LGBT alternativo a margine del festival di Cannes. Il lungometraggio è anche in concorso per la Palma d'oro e racconta l'emancipazione sessuale e sentimentale di una giovane musulmana lesbica, liberamente adattato dal romanzo di Fatima Daas pubblicato nel 2020. "È una risposta a tutti gli imbecilli che giudicano" dice la regista. "Ognuno è libero di vivere la vita come vuole.