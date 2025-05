25 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 25 maggio, nel calendario, segna il 145º giorno dell’anno con la luna gibbosa crescente. Ricco di tradizioni, è dedicato a San Beda il Venerabile. Il proverbio del giorno ci ricorda che la febbre di maggio porta salute per tutto l’anno, un invito a vivere questo periodo con fiducia e speranza.

Il 25 maggio è il 145º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 221 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Beda il Venerabile, monaco e dottore della Chiesa Proverbio del giorno: La febbre di maggio dà salute per tutto l'anno.

