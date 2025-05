24 maggio 1999 26 anni fa la tragedia del treno Piacenza-Salerno VIDEO

Il 24 maggio 1999, 26 anni fa, fu tragedia: il disastro del treno Piacenza-Salerno. Ricordo quella mattina a Serre, dove stavo svolgendo il servizio civile, seguendo via cellulare gli aggiornamenti di un dramma che avrebbe segnato molte vite. Un incendio sotto la galleria cambiò per sempre quella giornata e la memoria di tanti.

La mattina del 24 maggio ero a Serre, comune degli Alburni in provincia di Salerno, dove avevo iniziato da poco a svolgere il servizio civile presso il Comitato Locale della Croce Rossa. Seguii via cellulare gli aggiornamenti su quella drammatica mattina. "C'è stato un incendio sotto la galleria, forse ci sono dei feriti". Poi la notizia che ti spezza il fiato: "Ci sono quattro morti". Quattro giovani, Simone, Enzo, Ciro e Giuseppe, che non sono riusciti a rivedere la luce in quella giornata maledetta che i salernitani non dimenticheranno mai.