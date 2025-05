Zucchero di canna bianco o integrale? Spoiler | non ce n’è uno buono

Zucchero di canna bianco o integrale: tra marketing e realtà, poche differenze. Quante volte ci siamo consolati con una spolverata sui dolci o nel caffè, pensando di fare una scelta più sana? La verità? Spesso è solo apparenza. Lo zucchero di canna, spesso considerato più naturale, ha aspetti che vale la pena conoscere per fare scelte consapevoli.

Ci siamo passati tutti: una spolverata di zucchero di canna nel caffè o sullo yogurt e subito ci sentiamo meno in colpa. Come se quell’aspetto più grezzo o quel nome esotico ci assolvessero dal piccolo peccato di voler addolcire tutto. Il problema? È (quasi) tutto marketing. Lo zucchero di canna fa meno male? Ebbene, nel suo ultimo libro Du bon sens dans notre assiette (purtroppo non ancora tradotto in italiano), il nutrizionista ed ex triatleta Anthony Berthou ci mette in guardia contro uno dei luoghi comuni più duri a morire: che lo zucchero di canna faccia “meglio” dello zucchero bianco. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Zucchero di canna, bianco o integrale? Spoiler: non ce n’è uno “buono”

