Zirkzee Juve spunta una nuova pista | ci sta pensando concretamente quel club di Serie A! Gli aggiornamenti

Sul fronte Juventus, emergono nuove, concrete possibilità per l’attaccante Joshua Zirkzee. La pista prende corpo e il club di Serie A ci sta facendo seriamente un pensiero in vista della prossima sessione di mercato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giovane attaccante e le novità che potrebbero influenzare le scelte bianconere.

Zirkzee Juve, spunta una nuova pista: ci sta pensando concretamente quel club di Serie A! Tutti gli aggiornamenti in vista della prossima sessione. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Joshua Zirkzee, uno degli attaccanti accostati a più riprese al calciomercato Juve e nome che gravita sempre in orbita bianconera. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport sulle sue tracce ci sarebbe ora anche l’ Inter: i nerazzurri in estate interromperanno il loro rapporto con Correa e Arnautovic e puntano l’attaccante del Manchester United come possibile nuovo rinforzo per il reparto. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, spunta una nuova pista: ci sta pensando concretamente quel club di Serie A! Gli aggiornamenti

