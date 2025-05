Zalewski | Non dipende solo dall’Inter ma ci crediamo C’è soddisfazione

Nicola Zalewski, prima di Como-Inter, ha condiviso la sua fiducia e soddisfazione per il cammino compiuto dall'Inter quest’anno. Con l’ultima giornata di campionato decisiva per lo scudetto, Zalewski ribadisce l’importanza di credere sempre, sottolineando come il successo non dipenda solo dall’Inter, ma dalla determinazione che lo ha portato fino a qui.

Zalewski prima di Como-Inter, ultima giornata di campionato e ancora decisiva per lo scudetto, in un’intervista realizzata da Inter TV ha parlato della partita di questa sera. SEMPRE CREDERCI – Nicola Zalewski prima di Como-Inter ha parlato così: «Siamo soddisfatti del percorso che abbiamo fatto sia in campionato che nelle coppe, sappiamo che per vincere lo Scudetto non dipende solo da noi, ma siamo venuti comunque qui per vincere e crederci. Serve tanta forza di volontà, il Como è una squadra forte, sono decimi in classifica, viene da buoni risultati ma noi siamo venuti qui per i tre punti». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zalewski: «Non dipende solo dall’Inter, ma ci crediamo. C’è soddisfazione»

