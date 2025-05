Zalewski a Dazn | Il Napoli ha una grande possibilità che si è meritata sul campo ma finché la matematica non ci condanna noi ci siamo! Vi racconto l’umore nello spogliatoio

Nicola Zalewski, centrocampista dell’Inter, si è espresso prima della partita contro il Como, commentando la situazione del Napoli che, pur meritando la possibilità sul campo, aspetta la matematica. Finché ci sono speranze, l’umore nello spogliatoio rimane positivo. Ecco cosa ha detto Zalewski prima di questa importante sfida di fine stagione.

Il centrocampista dell’Inter, Nicola Zalewski, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Como. Intervenuto nel corso del prepartita di Como Inter, il centrocampista nerazzurro Nicola Zalewski ha presentato così il match che chiuderà questa stagione di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. QUANTO CI CREDIAMO? – « Sì ma, finché la matematica non ci condanna noi siamo sempre qua a giocarci la nostra partita. Sicuramente non sarà una partita facile, sappiamo che squadra è il Como. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zalewski a Dazn: «Il Napoli ha una grande possibilità che si è meritata sul campo, ma finché la matematica non ci condanna noi ci siamo! Vi racconto l’umore nello spogliatoio»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Zalewski a Dazn: «Sempre bello essere decisivi! Mezzala? Quando il mister me l’ha detto è stata una sorpresa…»

Nel postpartita di Torino–Inter, Nicola Zalewski ha condiviso la sua gioia per l'importante vittoria dei nerazzurri nella 36ª giornata di Serie A.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…»

Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basta il pari al Napoli: l'analisi di Conte e Di Lorenzo; Hellas Verona - Como; Ep.22 | Step on Football; St. Louis Battlehawks - Birmingham Stallions. 🔗Cosa riportano altre fonti

DAZN - Cagliari, Nicola: "Un privilegio e una responsabilità giocare l'ultima gara col Napoli"

Come scrive napolimagazine.com: Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "E' un privilegio e una responsabilità ...

Como-Inter: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Segnala gazzetta.it: I nerazzurri devono vincere al "Sinigaglia" per tenere aperte le speranze clamoroso sorpasso al Napoli per lo scudetto. Fabregas vuole chiudere la prima stagione in A prolungando l'imbattibilità. Fisc ...

Zalewski a DAZN : "Qui è molto facile dimostrare il proprio valore. A Monaco la finale più importante della mia vita"

Lo riporta msn.com: MVP di Torino-Inter 0-2, gara nella quale ha trovato il suo primo gol in nerazzurro, Nicola Zalewski si sofferma ai microfoni di DAZN per commentare a caldo la partita: "E' sempre ...