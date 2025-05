Wheel of time cancellata da prime video dopo 3 stagioni

La serie televisiva "Wheel of Time", prodotta da Amazon Prime Video e ispirata al celebre ciclo letterario, si è conclusa dopo tre stagioni. Nonostante il riscontro positivo della terza stagione, Prime Video ha deciso di cancellarla, lasciando i fan in attesa di nuove conferme e sviluppi sulla futura continuità di questo apprezzato adattamento fantasy.

La serie televisiva prodotta da Amazon Prime Video, ispirata al celebre ciclo letterario The Wheel of Time, ha concluso la sua avventura con un totale di tre stagioni. Dopo il riscontro positivo ottenuto dalla terza stagione, gli appassionati hanno atteso a lungo notizie riguardo a una possibile quarta stagione. Recenti comunicazioni ufficiali hanno confermato la decisione di interrompere definitivamente la produzione. annuncio della cancellazione e motivazioni ufficiali. Secondo fonti affidabili, come Deadline, la serie di The Wheel of Time è stata ufficialmente cancellata dopo il termine della terza stagione.

