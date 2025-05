Violenza sessuale sul tram e nell' androne di un palazzo di Torino Barriera di Milano arrestato un ragazzo

Un 27enne gambiano, ospite di un centro di accoglienza, è stato arrestato a Torino per violenza sessuale. Lo scorso 16 aprile 2025, i carabinieri della stazione Monviso hanno intervenuto dopo che il giovane aveva molestato ripetutamente una donna nell'androne di un palazzo in Barriera di Milano, suscitando grande sconcerto nel quartiere.

Un 27enne gambiano, ospite di un centro di accoglienza per stranieri, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Monviso lo scorso 16 aprile 2025 dopo avere ripetutamente inseguito e molestato sessualmente nell'androne di un palazzo del quartiere Barriera di Milano a Torino e.

