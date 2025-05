Vincenzo De Luca all’Industria Felix | Difendiamo la Campania dalla palude burocratica e politica

Vincenzo De Luca all'Industria Felix rompe il silenzio, attaccando la politica romana e difendendo il lavoro della Regione Campania. Lancia un appello agli imprenditori: “In Italia chi lavora bene è penalizzato, ma noi non torneremo indietro”. Un intervento deciso per ribadire l’impegno della regione contro la burocrazia e promuovere lo sviluppo locale.

Il governatore attacca la politica romana, difende il lavoro della Regione e lancia un appello agli imprenditori: “In Italia chi lavora bene è penalizzato, ma noi non torneremo indietro”.. NAPOLI – Un intervento acceso e senza filtri quello del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal palco di Industria Felix, l’evento itinerante dedicato alle imprese e all’innovazione. Davanti a centinaia di imprenditori campani premiati per i risultati raggiunti, De Luca ha lanciato un duro attacco contro la politica romana e il sistema nazionale, difendendo il lavoro svolto dalla sua amministrazione e lanciando un appello: “ Non consentiremo che la Campania torni nella palude nella quale era dieci anni fa”. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

