VIDEO | Salis folla in piazza per la fine della campagna elettorale | La vittoria al primo turno è alla portata

Circa mille persone si sono riunite in Piazza della Vittoria per l'ultimo appuntamento della campagna di Silvia Salis, candidata sindaca di Genova. La manifestazione ha segnato la chiusura di una lunga corsa politica, con entusiasmo e speranza che la vittoria al primo turno sia ormai possibile. Un momento di unità e condivisione tra cittadini e sostenitori della coalizione progressista.

