VIDEO Il bus del Napoli arriva al ‘Maradona’ tra due ali di folla

Il bus del Napoli arriva all’Stadio Maradona tra due ali di tifosi entusiasti e una marea di fumogeni azzurri, creando un’atmosfera di festa. Il veicolo, percorso lento e tra accalcamenti, simboleggia l’unione e l’entusiasmo dei sostenitori, pronti a vivere un'altra emozionante giornata di calcio e passione partenopea.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il bus del Napoli è arrivato allo stadio Maradona accolto da due ali di folla e migliaia di tifosi. Il bus ha percorso la strada davanti allo stadio tenendo una andatura molto lenta, assediato dai fumogeni azzurri che hanno reso praticamente invisibile il percorso e con gli ultras che urlavano i loro cori per incoraggiare i giocatori del Napoli pochi prima che entrassero nello stadio per la partita decisiva contro il Cagliari che li attende. Migliaia le bandiere fatte sventolare e che hanno accompagnato il bus fino all'ingresso nel Maradona.

