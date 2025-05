Victoria Cabello su Michele Morrone | “Secondo me è un cane ma a Belve ha detto che è il più bravo di tutti”

Durante un'intervista a Roberto Bolle, Victoria Cabello ha espresso il suo parere su Michele Morrone, commentando le sue dichiarazioni a Belve. Con sincerità, ha definito Morrone "un cane", ma ha anche riconosciuto che a Belve ha affermato che è il più bravo di tutti. Un'opinione personale che suscita curiosità e discussione nel pubblico.

Durante un'intervista a Roberto Bolle, Victoria Cabello ha detto la sua sulle dichiarazioni di Michele Morrone a Belve e si è lasciata andare a un parere personale sulle sue capacità attoriali.

Victoria Cabello smonta Michele Morrone: “Lui il più bravo attore dopo Borghi? Per me un cane”

Victoria Cabello ha lanciato una dura frecciatina a Michele Morrone, commentando ironicamente il suo talento dopo l'intervista a Belve.

Michele Morrone e Iago Garcia: Scontro tra titani (e palestre) | Mister Movie

Michele Morrone e Iago Garcia si sfidano in un acceso scontro tra titani e palestre, sotto i riflettori di Mister Movie.

Il confronto tra Iago Garcia e Michele Morrone sul cinema

Iago Garcia e Michele Morrone animano il dibattito sul futuro del cinema italiano. Tra opinioni divergenti, i due attori discutono delle sfide e delle opportunità del settore, offrendo prospettive diverse sulla sua evoluzione.

