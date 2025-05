Vicario dal Fontanafredda al Tottenham | parate eroiche e vittoria storica in Europa League

Dal Fontanafredda al Tottenham, un viaggio ricco di emozioni. Parate eroiche e una vittoria storica in Europa League rendono indimenticabile la stagione del portiere italiano. Nel minuto 97, un intervento decisivo contro il Manchester United ha siglato una rimonta spettacolare, confermando il suo ruolo chiave nel successo del club londinese.

Le brillanti parate del portiere italiano hanno funto da chiave nella vittoria del Tottenham in Europa League contro il Manchester United al minuto 97. Un cross di Diallo e un intervento fulmineo di Shaw, che ha anticipato tutti gli altri, avevano creato le premesse per una rimonta spettacolare. Tuttavia, è stato il gesto eroico di

Il Tottenham vince l’Europa League: grandi parate di Vicario, gol di Johnson e Manchester United ko

Il Tottenham conquista l'Europa League, battendo il Manchester United per 1-0 nella finale di Bilbao.

La favola di Vicario, dal Fontanafredda all'Europa League con il Tottenham

Dalla Serie D allo Stadio Tognon, e ora in Europa League con il Tottenham: questa è la favola di Guglielmo Vicario.

Finale Europa League, Vicario: «Il Tottenham contro lo United può fare la storia. Siamo un grande gruppo, abbiamo reagito alle difficoltà . E se si va ai rigori sono pronto»

In vista della finale di Europa League, Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, esprime la sua determinazione: "Siamo un grande gruppo, abbiamo affrontato le difficoltà e, se servono i rigori, sono pronto".

