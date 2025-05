Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2025 ore 20 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio. A seguito del bollettino del 23 maggio 2025 alle 20:25, si segnalano rallentamenti lungo la viabilità di Roma e del Lazio, in particolare sul Raccordo Anulare, l’A24 e la Tangenziale, con code e accumuli tra Casilina esterna, Appia diramazione e Portonaccio. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina esterna si rallenta tra Appia diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio e la tangenziale est verso centro e coda per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo per via di Mezzocammino vediamo alla fine ricordiamo che in corso lo sciopero nazionale di Trenitalia fino a mezzanotte per i treni a lunga percorrenza garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 dalle 18 alle 20 a Federico Di Lernia