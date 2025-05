Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2025 ore 19 | 40

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio. Oggi, 23/05/2025 alle 19:40, segnaliamo code sulla A1 tra San Cesareo e Napoli per lavori, e rallentamenti sulla A3 a causa di un incidente. Restate sintonizzati per aggiornamenti sul traffico nella regione.

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio che abbiamo segnalando code per lavori sulla A1 Roma Napoli tra il nodo a 24 San Cesareo in direzione Napoli mentre sulla classe abbiamo coda per incidente all'altezza di 7 m in direzione Roma Siamo al Raccordo Anulare incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis e Appia mentre in esterna traffico intenso o rallentamenti è quotata la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 cose da Portonaccio e la tangenziale verso il centro e contratti sulla Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'euro code a tratti anche sulla caccia te l'ho già te la Giustiniana 200 e code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia per il trasporto ferroviario in corso lo sciopero nazionale di Trenitalia fino a mezzanotte perché è lunga percorrenza garantiti servizi assistenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 dalle 18 alle ore 21