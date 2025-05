Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-05-2025 ore 10 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23/05/2025 alle ore 10:25. Astral Infomobilità segnala un incidente sulla via Pontina ad Aprilia, coinvolgendo un mezzo pesante in direzione capitale. Attualmente il traffico è limitato a una corsia, causando disagi e rallentamenti. Rimani aggiornato per ulteriori info in tempo reale sulla situazione stradale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio abbiamo con un incidente sulla via Pontina altezza Aprilia in direzione della capitale che vede coinvolto un mezzo pesante Dove Al momento si transita solo su una corsia in carreggiata opposta cose per curiosi in direzione di Latina invece risolto l'incidente sulla Cassia bis in direzione del raccordo ma permangono dei rallentamenti che troviamo sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare altezza Laurentina Disagi con code in entrata su via Flaminia via Salaria rispettivamente da raccordo e Villa Spada stessa situazione sul viadotto della Magliana a partire da via della Magliana sul tratto Urbano della Roma Teramo poi 2 km in entrata verso il centro a partire dallo svincolo Fiorentini infine il trasporto pubblico nelle giornate di domani e domenica 25 per lavori sulla metro C è prevista la chiusura della linea per l'intera giornata il servizio assicurati in superficie dalle navette bus m. 🔗Leggi su Romadailynews.it