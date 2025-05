Vi dico come facciamo parlare le impronte Parla il genetista della difesa di Stasi

Nel suo intervento, il genetista Pasquale Linarello spiega come le impronte genetiche possano raccontare storie e rivelare la verità. Intervistato da Il Giornale, il consulente ha condiviso la sua esperienza, inclusa la scoperta di un primissimo "match" tra il DNA di Chiara Poggi e quello di Andrea Sempio nel 2016, aprendo nuove prospettive nel dibattito sulla difesa di Stasi.

L'intervista de Il Giornale a Pasquale Linarello, il consulente che per primo, nel 2016, scoprì il "match" tra il dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi e quello di Andrea Sempio 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vi dico come facciamo parlare le impronte". Parla il genetista della difesa di Stasi

