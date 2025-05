Vi dico come facciamo parlare le impronte a casa dei Poggi Parla il genetista della difesa di Stasi

Nel suo intervento, il genetista Pasquale Linarello spiega come le impronte e il DNA svelino la verità nel caso Poggi. L’intervista de Il Giornale rivela la sua analisi sulla scoperta del "match" tra il DNA di Andrea Sempio e le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi, un elemento chiave nelle indagini che coinvolge ancora oggi il sospettato.

L'intervista de Il Giornale a Pasquale Linarello, il consulente che per primo, nel 2016, scoprì il "match" tra il dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi e quello di Andrea Sempio, oggi neo indagato per l'omicidio della ragazza, nel 2007 a Garlasco 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vi dico come facciamo parlare le impronte a casa dei Poggi". Parla il genetista della difesa di Stasi

Altri articoli sullo stesso argomento

Catania fuori dai playoff, l'amarezza di Toscano: "C'è delusione, non è tempo per parlare del futuro"

Il Catania esce dai playoff di Serie C, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Pescara. La delusione per l’allenatore Mimmo Toscano è palpabile, evidenziando che non è tempo di pianificare il futuro.

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

Pierfrancesco Favino: «E' difficile parlare con le mie figlie. Il mestiere del genitore è complicato: ti mette sempre dei dubbi. Anche a me capita di alzare la voce»

Pierfrancesco Favino condivide le sfide della genitorialità, rivelando quanto sia complesso comunicare con le figlie e gestire i dubbi che emergono nel ruolo di genitore.