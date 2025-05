Verstappen frustrato in pista a Monaco reazione plateale contro Colapinto | il gesto è surreale

Durante le prove del GP di Monaco 2025, Verstappen si mostra visibilmente frustrato, con un gesto surreale rivolto a Colapinto. Tra traffico intenso e giri falliti, il nervosismo cresce in Red Bull, culminando in una reazione plateale del campione olandese. La tensione in pista si fa palpabile, preludio a un weekend che promette ancora emozioni forti. Continua a leggere...

Il campione olandese sbotta durante le libere del GP di Monaco della Formula 1 2025: tra traffico, giri abortiti e gesti plateali, cresce il nervosismo in casa Red Bull. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Verstappen frustrato in pista a Monaco, reazione plateale contro Colapinto: il gesto è surreale

