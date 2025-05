Venier risponde a Fiorello | Domenica In si fa CON Mara

A una settimana dalla fine della stagione, Domenica In resta al centro del dibattito, tra annunciate rivoluzioni e le parole di Fiorello sulla possibilità di condurla in futuro. Mara Venier, conduttrice storica, interviene per rispondere, chiarendo il suo punto di vista e alimentando ancora di più il fermento intorno al celebre programma domenicale.

Ad una settimana dalla fine della stagione, Domenica In continua a tenere banco, complice l’annunciata rivoluzione domenicale e, in ultimo, le parole di Fiorello che manifesta la volontà di condurre il programma in futuro. A tal proposito, è intervenuta direttamente la padrona di casa Mara Venier, nella puntata di TV Talk in onda domani (Rai 3, ore 15) ma registrata questo pomeriggio: Visto che Fiorello ha detto che vuole fare Domenica In. Fiorello, se vuoi entrare nel gruppo?! Lui ha detto “dopo Mara”, invece io faccio un invito: Fiorello, perché dopo Mara? Si fa CON Mara. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Venier risponde a Fiorello: “Domenica In si fa CON Mara”

