Varese la gita scolastica a Genova interrotta dalla Stradale sulla A26 | gli pneumatici del pullman non sono in regola e il bus non può proseguire

Varese, 23 maggio 2025 – La tanto attesa gita scolastica a Genova, prevista per visitare l’Acquario, è stata interrotta improvvisamente a causa di un controllo della Polizia Stradale sulla A26. Il pullman, con pneumatici non conformi, non ha potuto proseguire il viaggio, lasciando gli studenti della scuola primaria “Ada Negri” di Cardano al Campo delusi e costretti a tornare indietro.

Varese, 23 maggio 2025 – La gita programmata da settimane aveva come destinazione l'Acquario di Genova, uno dei più grandi d'Europa con 11mila animali di 450 specie acquatiche diverse. Gli allievi della scuola primaria "Ada Negri" di Cardano al Campo attendevano da giorni questo momento. A obbligarli a un imprevisto cambiamento di rotta, e a dover così rinunciare alla visita del capoluogo ligure e del suo Acquario è stata la Polizia stradale, che ha fermato il pullman su cui si trovava la scolaresca per un controllo sull'A26, la Genova-Gravellona, all'altezza di Romagnano Sesia.

