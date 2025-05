Van der Brempt a Dazn | Inter? Faremo di tutto per vincere loro proveranno a…

Van der Brempt, difensore dell'Inter, ha dichiarato a DAZN che la squadra farà di tutto per vincere contro il Como, pronti a reagire e a mettere in campo tutta la loro determinazione. A pochi istanti dal calcio d'inizio, le parole del giovane belga classe 2002 mostrano la fame di successo dei nerazzurri in questa sfida di Serie A.

Van der Brempt ha parlato a Dazn prima di Como Inter, ecco le dichiarazioni del difensore avversario proprio a pochi istanti dalla gara di Serie A. Il calciatore belga classe 2002 Van der Brempt, intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della partita Como Inter, ha parlato in merito al match delle 20e45 che vedrà i nerazzurri di mister Simone Inzaghi affrontare la squadra allenata da Cesc Fàbregas tra le mura dello Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia. Non ci resta che riportare le dichiarazioni dell’avversario del club meneghino questa sera, così si è espresso: VAN DE BREMPT PRIMA DI COMO INTER – «Cosa aspettarsi da questo Como Inter? Siamo pronti a giocarci la partita, provando a vincere e fare di tutto per portare i tre punti a casa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Van der Brempt a Dazn: «Inter? Faremo di tutto per vincere, loro proveranno a…»

