Va in ospedale per un dolore muore le dimissioni | il dramma di Giuseppe la terribile scoperta

Giuseppe Greco, 40 anni di Lizzanello, muore poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale, nonostante un grave dolore al petto. La sua tragica vicenda, accaduta tra il 19 e il 20 maggio 2025, solleva drammatici interrogativi sulla gestione dei casi e sulla tutela dei pazienti, lasciando sgomenta la comunitĂ e i familiari.

Un dolore al petto, la corsa al pronto soccorso e poi la dimissione. Giuseppe Greco, 40 anni, originario di Lizzanello in provincia di Lecce, è morto poche ore dopo essere stato rimandato a casa dall’ospedale. La tragedia si è consumata tra lunedì 19 e martedì 20 maggio 2025, sotto gli occhi dei familiari. Ora la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire eventuali responsabilitĂ mediche. Greco, sportivo e appassionato di pesca, si era presentato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a causa di forti dolori al petto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Va in ospedale per un dolore, muore le dimissioni: il dramma di Giuseppe, la terribile scoperta

