Usa la mano dura di Trump su Harvard Stop agli studenti stranieri

Il presidente Donald Trump ha deciso di revocare a Harvard l’autorizzazione ad ammettere studenti internazionali, suscitando forti polemiche e opposizioni legali. Sebbene la magistratura abbia già bloccato questa misura, la scena politica resta accesissima, evidenziando la linea dura dell’amministrazione Trump contro le università e gli studenti provenienti dall’estero. Servizio di Caterina Dall’Olio.

Il Presidente Donald Trump revoca all'ateneo di Harvard la possibilità di ammettere ai corsi studenti internazionali. La magistratura ha già bloccato questa decisione, ma divampano le polemiche. Servizio di Caterina Dall'Olio.

