unicredit fa ricorso al tar sul golden power

Unicredit ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento di golden power relativo all'ops su Banco Bpm. La banca contesta l’applicazione del limite, sollevando dubbi sulla legittimità del provvedimento secondo le normative italiane e Ue, chiedendo chiarimenti e possibili revisioni.

Unicredit fa ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento che impone il golden power sull’ Ops su Banco Bpm. “Per sciogliere le riserve esistenti sulla legittimità del ‘golden power’ così come applicato in questo caso ai sensi del diritto italiano e dell’Ue, UniCredit presenterà a breve un ricorso al Tar del Lazio e supporterà l’Ue nel suo esame della situazione”. È quanto si legge in una nota di Unicredit. “Unicredit conferma che, in data 21 maggio 2025, la Consob ha notificato la sospensione per 30 giorni del periodo di offerta ai sensi dell’articolo 102, comma 6, lettera B del Tuf. 🔗Leggi su Lapresse.it