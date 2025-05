Una vera operazione di pace? Diamo valore alla ricerca scientifica e finanziamola di più

In un mondo segnato da crescenti tensioni e conflitti, Antonello Pasini sottolinea l'importanza di valorizzare e finanziare la ricerca scientifica come strumento di pace. Solo attraverso l'innovazione e la conoscenza possiamo costruire un futuro di dialogo e cooperazione, trasformando le sfide umanitarie in opportunità di unità e progresso globale.

di Antonello Pasini* Le prime parole del nuovo Papa sono state un augurio di pace. Ma viviamo in un mondo sempre più conflittuale, in cui nuove tensioni e focolai di guerra si accendono a macchia di leopardo e dove le ragioni che dividono finiscono spesso per prevalere su quelle che uniscono. In questo contesto, la scienza si presenta oggi come il massimo esempio di cooperazione internazionale, per il suo carattere di impresa globale in cui il continuo confronto e la mancanza di frontiere portano a progressi nella conoscenza che poi, a cascata, inducono applicazioni per il bene comune. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una vera operazione di pace? Diamo valore alla ricerca scientifica e finanziamola di più

