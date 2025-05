Una storia che fa sorridere ma anche riflettere Il confine tra vita privata e lavoro è sempre più sottile

In un mondo dove vita privata e lavoro si mescolano sempre più, la storia di Olivia Jaquith ci ricorda quanto sia sottile il confine tra i due. La conduttrice di WRGB CBS 6, in travaglio pochi minuti prima di andare in onda, ci fa sorridere e riflettere sulla nostra società, dove il personale e il professionale si intrecciano in modo inevitabile.

I n un’epoca in cui il confine tra vita privata e lavoro è sempre più sottile, la giornalista statunitense Olivia Jaquith ne è diventata la dimostrazione. La conduttrice del canale WRGB CBS 6, affiliata della CBS ad Albany (New York), è entrata in travaglio pochi minuti prima di andare in onda con l’edizione mattutina del telegiornale. E invece di correre in ospedale, ha deciso di rimanere al proprio posto, davanti alle telecamere, leggendo le notizie nonostante le contrazioni. Una scena che ha rapidamente fatto il giro dei social, grazie anche alla diretta Facebook della collega Julia Dunn, che ha documentato con ironia e affetto l’intera situazione: «Non è un pesce d’aprile — ha detto — a Olivia si sono rotte le acque in redazione!». 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una storia che fa sorridere, ma anche riflettere. Il confine tra vita privata e lavoro è sempre più sottile.

