Un uomo si getta nella Darsena condizioni disperate

Questo pomeriggio, intorno alle 18:30, un uomo in condizioni disperate si è gettato nella Darsena di Milano. Dopo essersi spogliato, si è immerso nel bacino, creando grande preoccupazione tra i presenti. Immediato l’intervento della Polizia Locale, che ha inviato gli agenti sommozzatori per soccorrerlo.

MILANO (ITALPRESS) – Questo pomeriggio, attorno alle 18,30 alla Darsena di Milano, una persona si è spogliata sul molo dal lato di via Vigevano e si è tuffata in acqua iniziando a nuotare. Gli astanti hanno immediatamente avvisato gli agenti sommozzatori della Polizia Locale di Milano, che erano all’altezza vicolo dei Lavandai, i quali giunti immediatamente sul posto hanno notato il soggetto incosciente in acqua e lo hanno estratto. A prestare le prime cure sono stati i sommozzatori con ossigeno medicale e un medico spagnolo di passaggio in luogo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Un uomo si getta nella Darsena, condizioni disperate

