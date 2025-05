Un telo bianco come espressione di lutto e di protesta contro la guerra Gaza

Un telo bianco, simbolo di lutto e protesta contro la guerra a Gaza, rappresenta un atto di solidarietà e pace. Sabato 24 maggio, in Italia, si può esprimere dolore e condanna civile all’eccidio di civili e bambini, condividendo un gesto semplice ma potente, per ricordare le vittime e chiedere un termine alle violenze.

