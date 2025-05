Un segno di pace sugli zaini degli studenti | Solidarietà e umanità sono scelte quotidiane

Un segno di pace sugli zaini degli studenti rappresenta un gesto simbolico di solidarietà e umanità. Il Comitato genitori della scuola Govoni invita le famiglie della primaria a partecipare a un’iniziativa per manifestare vicinanza a bambini colpiti dalla guerra e alle vittime civili dei bombardamenti in Palestina. Un gesto semplice per invocare pace e ascoltare il valore della solidarietà quotidiana.

Un gesto simbolico per manifestare vicinanza in particolare a bambini e bambine colpiti dalla guerra, e in generale alle vittime civili dei bombardamenti in Palestina, e per invocare la pace. Il Comitato genitori della scuola Govoni, rivolgendosi alle famiglie della primaria, le ha invitate nella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Un segno di pace sugli zaini degli studenti: "Solidarietà e umanità sono scelte quotidiane"

