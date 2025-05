Umbria Pride sbarca a Terni | Libertà è autodeterminazione

Umbria Pride arriva a Terni per la prima volta, portando il messaggio di libertà e autodeterminazione. Promosso dall’associazione Esedomani Terni e dal comitato di Umbria Pride, l’evento si svolgerà dal 24 maggio al 5 luglio, celebrando i diritti e l’uguaglianza delle persone LGBTQIA+. Un’occasione di visibilità e mobilitazione per tutta la comunità.

Per la prima volta l’evento regionale si terrà a Terni, promosso da Esedomani Terni Associazione LGBTQIA+ e dal comitato di Umbria Pride composto da Omphalos LGBTI+, Famiglie Arcobaleno, Agedo Terni, Rete Lenford e Amelia Pride. "Dal 24 Maggio al 5 Luglio - spiegano gli orgnaizzatori -, un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Umbria Pride sbarca a Terni: “Libertà è autodeterminazione”

