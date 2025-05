Ultima partita con l’Inter | Inzaghi cambia modulo per il ‘miracolo’ scudetto

In vista dell’ultima giornata di campionato, Inzaghi cambia modulo all’Inter, sperando nel miracolo scudetto. Sul campo del Como, i nerazzurri cercano un’ultima vittoria per alimentare le speranze, mentre guardano anche al risultato del Napoli contro il Cagliari. Una sfida attesa, con la Champions e il sogno del titolo ancora vivi fino all’ultimo…

La squadra nerazzurra di scena sul campo del Como nell’ultima giornata di campionato: le scelte del tecnico von vista Champions Ultimo atto del campionato, con l’ Inter che spera nel miracolo dal ‘Maradona’ e in un nuovo passo falso del Napoli contro il Cagliari per ribaltare il pronostico scudetto. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.it I nerazzurri saranno impegnati nella vicina trasferta di Como, con tanti rimpianti dopo il 2-2 tra le polemiche dell’ultima giornata a San Siro con la Lazio. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ultima partita con l’Inter: Inzaghi cambia modulo per il ‘miracolo’ scudetto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Torino-Inter IN tre punti: Zalewski ultima perla tattica di Inzaghi

Torino-Inter segna un altro tassello di una settimana straordinaria per la squadra di Inzaghi, che riapre le porte alla lotta per lo Scudetto dopo aver fissato la Finale di Champions League.

Inzaghi, oltre al danno la beffa! Espulso in Inter Lazio: salta l’ultima di campionato col Como!

Inzaghi, oltre al danno della sconfitta, si è visto anche escluso dall'ultima partita di campionato contro il Como, a causa di un'espulsione durante Inter-Lazio.

Napoli e Inter, la Lega ha deciso: ecco quando giocheranno l’ultima partita

La sfida tra Napoli e Inter, due delle principali protagoniste della Serie A, si deciderà nell'ultima giornata di campionato.

Su questo argomento da altre fonti

Inzaghi: Inter-Psg? Vincere sarebbe il coronamento di un lavoro partito 4 anni fa; Serie A, venerdì Napoli-Cagliari e Como-Inter: Conte e Inzaghi, squalificati, non ci saranno; Tanta rabbia ma anche la necessità di voltare pagina: il day after di Inzaghi; Inter-Lazio: nerazzurri in silenzio stampa, Inzaghi non parla. Baroni crede ancora alla Champions. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ultima partita con l’Inter: Inzaghi cambia modulo per il ‘miracolo’ scudetto

Secondo calciomercato.it: L'Inter impegnata nella trasferta di Como per l'ultima giornata di campionato: le possibili scelte di Simone Inzaghi ...

Napoli, oggi il match point scudetto: Conte conferma il 4-4-2. Resa Inter: Inzaghi in campo con le riserve

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Ci siamo, è l’ultimo atto di quella che è stata una serratissima lotta Scudetto. Dando come più che remota la possibilità di uno spareggio per l’assegnazione del titolo, questa sera soltanto una squad ...

L'Inter fa turnover a Como, Inzaghi tiene i big pronti in panchina

Riporta corriere.it: Sommer, Dimarco e Calha gli unici titolari in campo dal 1', in attacco ci sono Correa e Taremi. Lautaro torna tra i convocati e potrebbe giocare qualche minuto in vista della finale di Champions contr ...