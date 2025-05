Udinese vs Fiorentina | le probabili formazioni

In vista della trentottesima giornata di Serie A 2024/2025, Udinese e Fiorentina si sfidano domenica 25 maggio alle 20.45 alla BluEnergy. I friulani, ormai senza obiettivi stagionali, affrontano i viola, ancora in corsa per un posto in Europa. Una partita che promette emozioni e provvedimenti tattici, con le probabili formazioni pronte a scendere in campo per un finale di campionato intenso.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. I friulani senza più obiettivi ospitano i viola che hanno ancora qualche residua speranza di qualificarsi per l’Europa. Udinese vs Fiorentina si giocherà domenica 25 maggio 2025 alle ore 20.45 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver disputato un’ottima prima parte di campionato, tanto da far sperare in una qualificazione alle coppe europee, i friulani sono rientrati nei ranghi raggiungendo quello che era il loro vero obiettivo, ovvero la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Fiorentina: le probabili formazioni

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Udinese-Fiorentina, viola obbligati a vincere e a tifare per Corvino. Probabili formazioni e tv

Il 25 maggio 2025, Udinese e Fiorentina devono vincere per sperare di accedere alla Conference League 2025-26, con i tifosi che tifano per Corvino.

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

La partita Udinese-Fiorentina si può seguire in TV e streaming, con obiettivo di tre punti per i toscani.

Udinese-Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Domenica al Bluenergy Stadium, Udinese e Fiorentina si affrontano nella 38ª giornata di Serie A. Ecco orario, dove vedere la partita in tv e le ultime novità sulle formazioni, per seguire in diretta questa sfida importante che potrebbe influenzare le posizioni in classifica.

Approfondimenti da altre fonti

Udinese-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Lo riporta msn.com: Al Friuli la Fiorentina ha un solo risultato a disposizione per sognare un posto in Conference League. Vincere e sperare che la Lazio, in casa, perda contro il pericolante Lecce. Un pareggio o una sco ...

Udinese-Fiorentina: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Secondo tuttosport.com: Il match tra le formazioni di Runjaic e Palladino è in programma domenica 25 maggio alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. L'incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma DAZN, SkyGo e ...

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

today.it scrive: Viola senza scelta sul campo dei friulani: la squadra toscana deve vincere e al contempo sperare nel k.o. della Lazio per agganciare il prossimo anno un posto nelle competizioni europee ...

UDINESE - FIORENTINA | FINALE DI UNA STAGIONE FALLIMENTARE