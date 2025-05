Udinese-Fiorentina | formazioni dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Udinese e Fiorentina deciderà il destino europeo dei viola, già qualificati in Conference League negli ultimi tre anni. Dove seguire l'incontro in TV e streaming? Scopri tutto sulle formazioni e le ultime news di questa emozionante notte di calcio, determinante per il futuro europeo della Fiorentina.

Tutto in una notte, la Fiorentina saprà dopo la sfida contro l`Udinese se tornerà in Conference League per il quarto anno consecutivo o se resterà. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Udinese-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Come scrive calciomercato.com: Tutto in una notte, la Fiorentina saprà dopo la sfida contro l`Udinese se tornerà in Conference League per il quarto anno consecutivo o se resterà fuori dalle coppe.

