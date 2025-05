Two Prosecutors | recensione del film di Sergei Loznitsa – Cannes 78

"Two Prosecutors" di Sergei Loznitsa, presentato a Cannes 78, offre un'intensa riflessione sulla giustizia durante le purghe staliniane del 1937. Con un approccio drammatico di finzione, il film svela come burocrazia e potere si intreccino nell'annientamento di vite sotto il regime sovietico, trasformando la storia in un potente atto di memoria e denuncia.

Two Prosecutors: recensione del film di Sergei Loznitsa – Cannes 78 Nel 1937, all’apice delle purghe staliniane, la giustizia diventa un paradosso e la burocrazia si fa strumento di annientamento. A Cannes 78, il documentarista Sergei Loznitsa sceglie di tornare al cinema di finzione per raccontare una storia dimenticata — o forse mai davvero ascoltata — attraverso Two Prosecutors, un film rigoroso, crudele e spietatamente attuale. Tratto dalla novella omonima di Georgy Demidov, fisico e prigioniero politico del regime sovietico, il film mette in scena il tentativo, tanto ingenuo quanto tragico, di cercare la verità in un mondo costruito per impedirla. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

