Tutela della biodiversità | nascono i Dialoghi di Pollenzo

Nascono i Dialoghi di Pollenzo, un nuovo spazio di confronto dedicato alla tutela della biodiversità. In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il primo evento ha affrontato il ruolo fondamentale di questo patrimonio per lo sviluppo sostenibile del Paese, coinvolgendo esperti e studenti nell'importante sfida di preservare la ricchezza naturale.

Pollenzo, 23 mag. (askanews) - "La biodiversità per lo sviluppo sostenibile del Paese" è il tema scelto per lanciare la prima edizione dei Dialoghi di Pollenzo, che si è tenuta giovedì 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, nell'Aula Magna dell'Università di Scienze Gastronomiche. Insieme alla Fondazione Patto con il Mare per la Terra, l'UNISG ha voluto fortemente convogliare nelle aule pollentine accademici, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo scientifico e imprenditoriale, per generare idee e stimoli capaci di influenzare positivamente la società, sia a livello locale che globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net