Turismo il tour di Fratelli d’Italia in Toscana | Obiettivo rendere l’Italia prima al mondo per presenze

Il tour di Fratelli d’Italia in Toscana punta a promuovere il turismo e rendere l’Italia la meta numero uno al mondo. Con incontri tra rappresentanti delle associazioni e del settore, l’obiettivo è affrontare le sfide del comparto turistico toscano e valorizzare il patrimonio culturale, puntando a incrementare le presenze straniere e nazionali, per un futuro più ricco e competitivo.

FIRENZE – Numerosi tra rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo turistico toscane e fiorentine hanno partecipato questo pomeriggio all’iniziativa organizzata dal dipartimento turismo di Fratelli d’Italia Toscana presso il Grand Hotel Adriatico, spiegando i problemi e le difficoltà che riscontra il settore a Firenze e in Toscana. Ad ascoltarle esponenti nazionali e locali del partito di Giorgia Meloni: l’eurodeputato Ecr-FdI Francesco Torselli, il responsabile nazionale turismo l’onorevole Gianluca Caramanna, il capogruppo FdI in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi, il consigliere regionale FdI e vicepresidente della Commissione Sviluppo economico Sandra Bianchini, il capogruppo FdI a Palazzo Vecchio Angela Sirello, il coordinatore cittadino Jacopo Cellai e il responsabile turismo di Fratelli d’Italia in Toscana Francesco Palmigiani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

