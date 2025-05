Tuffi Pellacani e Bertocchi conquistano la finale dal metro agli Europei

Inizia con entusiasmo la seconda giornata degli Europei di tuffi ad Antalya: Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si qualificano per la finale dal metro, confermando la buona prestazione e portando l’Italia sul podio. La gara, dominata dalla svizzera Michelle Luisa H..., si apre così con speranze e buoni risultati per i rappresentanti italiani.

Comincia bene la seconda giornata degli Europei di tuffi ad Antalya per l’Italia. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno staccato il biglietto per la finale nella gara dal metro, dopo aver chiuso al secondo e al sesto posto l’odierna eliminatoria, che è stata vinta dalla svizzera Michelle Luisa Heimberg. Una bella battaglia per la prima posizione tra Heimberg e Pellacani. L’elvetica ha concluso con un punteggio totale di 259.55, che ha commesso anche un errore nell’uno e mezzo rovesciato (40.80) e con un eccellente doppio e mezzo avanti carpiato da 58. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Pellacani e Bertocchi conquistano la finale dal metro agli Europei

