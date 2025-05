Trump rilancia i dazi contro l’Europa | Nessun accordo con l’Ue tariffe al 50% dal primo giugno

Donald Trump rilancia i dazi contro l'Europa, annunciando tariffe del 50% a partire dal primo giugno e nessun accordo commerciale all’orizzonte. Questa decisione ha scatenato forti oscillazioni sui mercati europei, segnando una torbida crisi nelle relazioni transatlantiche e aprendo uno scenario incerto per le future negoziazioni.

Donald Trump torna a scuotere i mercati internazionali e lancia un chiaro messaggio all' Unione Europea: nessuna intenzione di negoziare un accordo commerciale e dazi del 50% a partire dal primo giugno. L'annuncio, arrivato in serata, ha provocato un terremoto sulle Borse europee, che in poche ore hanno bruciato 183 miliardi di euro di capitalizzazione. Un colpo durissimo in una giornata che si era aperta all'insegna della stabilità, con i Treasuries americani in fase di raffreddamento e gli investitori rassicurati da un momentaneo rallentamento nella corsa dei rendimenti.

