Trump propone una riforma fiscale con tagli a Medicaid e SNAP, aumentando il debito e alimentando la volatilità dei mercati. Dopo l’asta sui T-bond USA di mercoledì, insoddisfacente per gli investitori istituzionali, le tensioni crescono, alimentando preoccupazioni sul futuro economico e sugli impatti delle politiche proposte.

I mercati stanno attraversando periodi di forte volatilità, specialmente dopo l’asta sui T bond USA di mercoledì scorso, che ha registrato una risposta insoddisfacente dagli investitori istituzionali. Questa situazione si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la proposta di legge fiscale avanzata dall’amministrazione del presidente Donald Trump. Il progetto, noto ironicamente come “big . L'articolo Trump propone riforma fiscale: tagli a Medicaid e SNAP, aumento debito e mercati volatili è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it