Trump nega ad Harvard l' iscrizione di studenti stranieri

L’amministrazione Trump ha vietato ad Harvard di ammettere studenti stranieri, scatenando un acceso conflitto tra il governo e le università americane. Questa decisione, tra le più prestigiose, evidenzia le tensioni politiche e le implicazioni per il settore accademico, con ripercussioni sui programmi internazionali e sulla reputazione delle istituzioni di élite negli Stati Uniti.

Washington, 23 mag. (askanews) - E' guerra aperta tra il presidente degli Stati Uniti e le università americane, a pagare il prezzo più alto più è una delle più prestigiose. L'amministrazione Trump ha infatti negato all'Università di Harvard la possibilità di ammettere studenti stranieri, prendendo così di mira una fonte di finanziamento cruciale per l'università a cui ha già congelato i fondi federali. Lo scontro si è aperto dopo che l'ateneo ha rifiutato di conformarsi a una serie di richieste governative. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump nega ad Harvard l'iscrizione di studenti stranieri

