Trump minaccia l’Europa | Dazi al 50% da giugno Crollano le borse

Trump minaccia l’Europa con potentiali dazi al 50% da giugno, provocando pesanti ripercussioni sui mercati finanziari. Le borse, tra cui Milano e Wall Street, registrano crolli in risposta a questa escalation che potrebbe incidere significativamente sull’economia globale. Servizio di Augusto Cantelmi.

Trump minaccia l'Europa: "Dazi al 50% da giugno". Pesanti le ricadute sulle borse: crolla Milano, male anche Wall Street. Servizio di Augusto Cantelmi.

Da ansa.it: Donald Trump minaccia l'Unione Europa con dazi al 50% a partire dal primo giugno. Le trattative in corso "non stanno andando da nessuna parte", ha tuonato il presidente sul suo social Truth.

Scrive msn.com: Il tycoon torna ad agitare i mercati e minaccia Apple: "Producete negli Usa o pagherete dazi al 25%". Borse del Vecchio Continente in profondo rosso ...

Si legge su wired.it: Borse a picco. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente, ma valuta contromisure per proteggere le proprie esportazioni ...