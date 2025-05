Trump gela Ue e Meloni su dazi Ora sperano sia solo tattica

Dopo un incontro promettente, Donald Trump ha raffreddato le speranze di Meloni riguardo ai dazi con l’UE, lasciando supporre una possibile strategia tattica. Meno di una settimana dopo, le immagini di dialogo tra Meloni, Vance e Von der Leyen sembrano svanire, gettando ombre su un possibile nuovo inizio tra le parti.

Roma, 23 mag. (askanews) – E’ passata meno di una settimana ma la fotografia di Giorgia Meloni con J.D. Vance e Ursula von der Leyen appare già sbiadita. “Spero che sia un nuovo inizio”, era stato l’auspicio espresso il 18 maggio dalla premier, soddisfatta per aver messo intorno a un tavolo Usa e Ue per parlare di dazi. La speranza è stata però frustrata oggi da Donald Trump che su Truth è tornato a farsi minaccioso: dato che i negoziati con Bruxelles “non portano a nulla” – ha scritto – “consiglio di applicare un’imposta diretta del 50% sull’Unione europea, a partire dal primo giugno 2025”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

