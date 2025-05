Trofeo Teate 2025 | la festa si sposta in sala scherma

Il Trofeo Teate 2025 si sposta in sala scherma, domenica 23 maggio, a causa del maltempo. Originariamente previsto in piazza Vico, l’evento si terrà presso la sala d’armi Teate Scherma in via Tirino 14 a Chieti Scalo. Organizzato dal Circolo Teate Scherma e patrocinato dal Comune di Chieti, la manifestazione promette emozioni e competizioni sportive di alto livello.

