Travaglini Produttivitalia | Scarsa produttività mPmi è l’emergenza del Paese

La scarsa produttività delle PMI rappresenta una vera emergenza per l’Italia. Marco Travaglini, presidente di Produttivitalia, ha analizzato il rapporto Istat 2025, evidenziando come questa situazione ponga un grave rischio all’economia nazionale. La stagnazione produttiva rischia di compromettere il futuro del paese, richiedendo interventi urgenti per invertire questa tendenza.

La produttività segna il passo e questo rappresenta il vero pericolo che incombe sull’economia italiana: parole e musica di Marco Travaglini, presidente del Centro Studi Produttivitalia, che ha analizzato il rapporto annuale Istat per il 2025 ravvedendo nei dati pubblicati dagli analisti i rischi che incombono sul Paese. “Il nuovo Rapporto Istat conferma quanto denunciamo . Travaglini (Produttivitalia): “Scarsa produttività mPmi è l’emergenza del Paese” L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Travaglini (Produttivitalia): “Scarsa produttività mPmi è l’emergenza del Paese”

Ecco ProduttivItalia, un centro studio per rilanciare Pmi e produttività

