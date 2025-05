Trasporti Ferrante Mit | Salerno con il nostro Governo vive una nuova fase

Trasporti Ferrante Mit a Salerno segna una nuova fase di governo e sviluppo. La città non è più solo simbolo del Sud in crescita, ma un hub strategico per il rilancio del Mezzogiorno e del Mediterraneo. Salerno rafforza la sua posizione come centro di opportunità, investimenti e infrastrutture, testimoniando la capacità del Paese di trasformare visioni in realtà concrete per il benessere di tutti.

“Salerno non è solo una città simbolo del Sud che cresce, ma un autentico snodo strategico per il rilancio del Mezzogiorno e del Mediterraneo: è una delle realtà in cui si misura la capacità del Paese di tradurre visione in azione, investimenti in opportunità, infrastrutture in qualità della vita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Trasporti, Ferrante (Mit): "Salerno con il nostro Governo vive una nuova fase"

Leggi anche questi approfondimenti

Aeroporti, Ferrante (Mit): “Ok Enac a intitolare scalo Salerno ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’”

Il nuovo accordo tra Aeroporti di Ferrante e MIT, approvato da ENAC, prevede la rinominazione dell'aeroporto di Salerno in "Costa d'Amalfi e del Cilento".

Trasporti, Ferrante: “Salerno snodo strategico, col nostro Governo vive una nuova fase”

Trasporti Ferrante a Salerno si afferma come un punto nevralgico strategico nel panorama nazionale, riflettendo la crescita del Sud e il suo ruolo cruciale nel rilancio del Mezzogiorno e del Mediterraneo.

Pnrr, Ferrante (Mit): “Alta velocità al Sud si conferma prioritaria”

Il PNRR, con il coinvolgimento di Ferrante MIT, conferma l’alta velocità al Sud come priorità strategica.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pnrr, Ferrante (Mit): Alta velocità al Sud si conferma prioritaria; Aeroporto di Salerno, via libera dell’Enac al nuovo nome: sarà “Costa d’Amalfi e del Cilento”. Soddisfazione di Ferrante e Iannone; Aeroporti, Ferrante (Mit): Ok Enac a intitolare scalo Salerno ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’; Aeroporti. Ferrante (Mit): Ok Enac a intitolare scalo Salerno Costa d Amalfi e del Cilento. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trasporti. Ferrante (Mit), Salerno snodo strategico, con nostro Governo vive nuova fase

Riporta cilentonotizie.it: Politica: “Salerno non è solo una città simbolo del Sud che cresce, ma un autentico snodo strategico per il rilancio del Mezzogiorn ...

Trasporti, Ferrante (Mit) incontra gli amministratori locali: "Al lavoro per rafforzare mobilità Agro Nocerino Sarnese"

Scrive salernotoday.it: In particolare, nell’Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno, è fondamentale rafforzare la rete ... Lo ha detto il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che oggi ha incontrato ...

Monte Faito, Ferrante: «Ferita inaccettabile, Mit intervenuto prontamente»

msn.com scrive: "Quanto accaduto sul Monte Faito ci ha lasciato sgomenti, ai familiari delle vittime del tragico incidente va tutta la nostra solidarietà: una ferita inaccettabile per Napoli e per tutto il Paese e au ...